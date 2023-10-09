Подмосковье выиграло 8 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
Подмосковные конькобежцы выиграли восемь наград на всероссийских соревнованиях. В копилке Московской области три золота, три серебра и две бронзы.
В состав сборной Подмосковья вошли спортсмены ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Дарья Качанова заняла первые места в стартах на 500 и тысячу метров. Ирина Кузнецова стала третьей в дистанции на 500 метров.
Даниил Алдошкин завоевал золотую медаль на пять тысяч метров. В этой же категории вторым пришел Илья Иванов.
Среди юниорок Виктория Морозова и Елена Чеботарева выиграли серебро и бронзу соответственно. Виктория Морозова стала второй в дистанции на 1,5 тысячи метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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