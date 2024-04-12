Подмосковье выиграло 7 медалей отборочного турнира на первенство Европы и мира по дзюдо

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Соревнования памяти Федорова проходили среди юношей и девушек до 18 лет. ​В весовой категории до 50 килограммов лучшим оказался Илья Топтыгин.

Иван Юртаев, Давид Топсакалян и Тимур Алиев стали вторыми в категориях 55, до 66 и 81 килограмм соответственно. В весе до 60 килограммов бронза досталась Даниялу Идармачеву.

Среди девушек второе место в весовой категории до 57 килограммов заняла Эвелина Босиек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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