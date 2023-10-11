Подмосковье выиграло 7 медалей на всероссийском турнире по армрестлингу
Подмосковье выиграло три золотых, две серебряные и две бронзовые медали на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики». Регион представили семь спортсменов.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, каждый из семи участников турнира получил награды, что помогло регионе занять второе место в общекомандном зачете.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Золотые медали получили Степан Трофимов, Анастасия Максимова и Елизавета Жадько. Серебро досталось Дмитрию Прохорову и Виталию Трофимову, а бронза - Владимиру Левушкину и Артему Меркулову.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 5 по 9 октября.
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