Подмосковье выиграло 7 медалей на всероссийском турнире по армрестлингу

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, каждый из семи участников турнира получил награды, что помогло регионе занять второе место в общекомандном зачете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Золотые медали получили Степан Трофимов, Анастасия Максимова и Елизавета Жадько. Серебро досталось Дмитрию Прохорову и Виталию Трофимову, а бронза - Владимиру Левушкину и Артему Меркулову.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 5 по 9 октября.

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