Подмосковье выиграло 7 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу

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Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотые медали получили Ренат Алиев из Электростали и Юрий Никифоров из Ногинска, серебро - Фирузжон Мансуров из Ивантеевки и Иван Ворона из Раменского, бронзу - Амирхан Ханов, Ян Богданов и Алексей Моисеев.

В ведомстве добавили, что Ренат Алиев также выполнил норматив мастера спорта России.

Соревнования прошли в Москве, в них участвовали 165 человек из 29 регионов.

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