23 апреля 2024, 12:01

Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве России по дзюдо

Федерация дзюдо России
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Сборная Московской области по дзюдо завоевала семь наград на первенстве России среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Победителями первенства страны стали Марина Воробьева, Дарья Захарова и Виктория Карсанова. Девушки стали лучшими в весовых категориях до 48, до 52 и до 63 килограммов соответственно.

Кантемир Замбатов занял второе место в категории до 66 килограммов, Астемир Абазов взял серебро в весе до 90 килограммов.

Третье место в категории до 90 килограммов досталось Ролану Кунижеву. Еще одну бронзу взял Алан Алборов в весе до 78 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
23 апреля 2024, 12:01
Работу еще 30 аттракционов проверили в Подмосковье
Фото Минэкологии
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Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области проверили работу 30 аттракционов за неделю. Осмотры прошли в Мытищах, Пушкино и Сергиевом Посаде.

«Сезон эксплуатации развлекательных технических средств начался, однако к работе допускаются только карусели, прошедшие техническое освидетельствование наших специалистов», - сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

По результатам инспекций развлекательных средств, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Минэкологии Подмосковья
23 апреля 2024, 11:58
Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители, которые перенесли тяжелые заболевания, могут пройти реабилитацию в стационарах подмосковных больниц. Такой возможностью с начала года воспользовались около восьми тысяч человек.

Реабилитация необходима тем, кто получил травмы, перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другие недуги.

«Это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести есть детские отделения. С начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти восемь тысяч жителей региона, из которых около тысячи - это дети», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Врачи
23 апреля 2024, 11:08
Конференция о семейных ценностях прошла в Подмосковье
Министерство образования МО
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Международная встреча о семейных ценностях прошла в Московской области. Организатором конференции стал Орехово-Зуевский ГГТУ.

Всего в конференции приняли участие более 300 ученых, преподавателей и экспертов из России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Для них организовали круглый стол на тему «Образование и семья - единство ключевых ориентиров и ценностей», а также студенческую площадку «Национальные семейные традиции».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
23 апреля 2024, 11:08
Фестиваль патриотической песни прошел в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» организовали и провели фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Мероприятие, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло в Электростали

«Под впечатлением от российской гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках я написал песню „Донбасс“, которая стала своеобразным символом стойкости и несгибаемости проживающего там народа», - отметил заместитель начальника управления по воспитательной работе и работе со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Виноградов.

По его словам, в 2016 году эта песня прозвучала в центре славянской культуры в Донецке и получила успех. Тогда же появилась идея создания фестиваля, который бы объединил творчески одаренных спасателей со всей страны.

Главная цель фестиваля - воспитание у граждан чувства патриотизма, а также сохранение духовно-нравственных ценностей и уважения к ее историческому прошлому.

На этот раз гостями форума-фестиваля стали кадеты из Павловского Посада, студенты колледжа «Энергия» и ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Фестивали

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