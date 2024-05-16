Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве по велоспорту

Как рассказали в региональном Минспорта, в турнире участвовали девушки и юноши 13-14 лет и 15-16 лет, а также юниоры и юниорки 17-18 лет. На протяжении трех дней они состязались в дисциплинах «индивидуальная гонка на время», «критериум» и «групповая гонка».

Золотые медали получилиДмитрий Жилин и Владимир Михайловский, серебро - Владимир Михайловский, а бронзу - Анастасия Дьячкова и Марина Красулина.

Соревнования прошли в Воронеже с 12 по 15 мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».