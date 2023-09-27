Подмосковье выиграло 6 медалей на Летних играх паралимпийцев по стрельбе
Подмосковные паралимпийцы выиграли шесть медалей на летних играх «Мы вместе. Спорт» по стрельбе. Это одно золото, два серебра и три бронзы.
Как рассказали в областном Минспорте, в соревнованиях участвовали свыше 50 спортсменов из 16 регионов России. Золото и серебро получила подмосковная спортсменка Анастасия Дементьева, а Мария Нестерова выиграла два серебра и одну бронзу.
Среди мужчин третье место занял Александр Базеров.
Соревнования прошли в Казани с 19 по 25 сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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