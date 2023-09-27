Подмосковье выиграло 6 медалей на Летних играх паралимпийцев по стрельбе

ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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Как рассказали в областном Минспорте, в соревнованиях участвовали свыше 50 спортсменов из 16 регионов России. Золото и серебро получила подмосковная спортсменка Анастасия Дементьева, а Мария Нестерова выиграла два серебра и одну бронзу.

Среди мужчин третье место занял Александр Базеров.

Соревнования прошли в Казани с 19 по 25 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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