Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

В Одинцове прошел первый брифинг в Центре общественного наблюдения, который начал свою работу в четверг, 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

С 15 по 17 марта в ходе выборов президента в Подмосковье проголосуют порядка шести миллионов человека на более чем 3,9 тысячи избирательных участков. За ходом выборов будут следить порядка 150 наблюдателей из более 15 государств.

«Общественная палата Московской области на протяжении нескольких месяцев готовила наблюдателей, которые пойдут на избирательные участки с 15 марта. Она являются верифицированными, подготовленными и квалифицированными», - отметила первый зампред региональной ОП Татьяна Дмитриева.

Для легитимности и безопасности порядка 2668 участковых избирательных комиссий оснастили видеокамерами, которые начнут работу в режиме реального времени. Остальные покроют видеорегистрацией (1266 УИК и 61 ТИК). Часть из них подключат к специальному порталу для наблюдения.

«В Центре общественного наблюдения будем работать по обращениям, а также информации от групп разбора и наших наблюдателей. В случае возникновения разных ситуаций, сигналов из СМИ или избирательных участков проведем экспертную оценку», - добавил зампред Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Второй год под подряд прилегающие к территориальным и участковым избирательным комиссиям территории подключат к наблюдению системы «Безопасный регион». В настоящее время в ней уже задействовали порядка 119 тысяч видеокамер.

Свыше 850 тысяч избирателей в Московской области подали заявление на участие в дистанционном голосовании. Также порядка 250 тысяч жителей региона выбрали удобный для себя избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

В Общественной палате Подмосковья обратили внимание на то, что регион всегда был лидером по взаимодействию через различные электронные сервисы и электоральной цифровизации.

«На предыдущих выборах мы проверили электронное голосование, там понятный интерфейс. Буквально четыре шага, чтобы проголосовать и получить номер личного сертификата», - пояснила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти ОП Мария Большакова.

Большая часть участков находится в учреждениях здравоохранения, культуры и образования. Кроме того, в Московской области организовали 57 временных УИК, а также подготовили 320 резервных пунктов для голосования на случай непредвиденных ситуаций. Также голосование организовали в местах принудительного содержания граждан и исправительных центрах.

«В Московской области на сегодняшний день открыли 12 избирательных участков в системе ФСИН, из них 11 стационарных и один - выездной. Наша задача в том, чтобы каждый гражданин страны мог реализовать конституционное право», - заключил председатель общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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