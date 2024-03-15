15 марта 2024, 09:46

Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Спортсмены из Подмосковья выиграли две серебряные и три бронзовые награды на финальном турнире Кубка Союза конькобежцев России. Соревнования прошли в Коломне 12 и 13 марта.

​Как рассказали в Минспорте Подмосковья, второй результат среди юниорок на дистанции 1500 метров и третий на 1000 метров показала Анастасия Семенова. Второе место в масс-старте на 10 кругов заняла Виктория Морозова. На третьей ступени пьедестала общего зачета оказалась Елизавета Губарева.

Кроме того, Виктория Морозова показала третий результат по итогам всех прошедших этапов на дистанции 500 метров.

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Спортсмены Россия
15 марта 2024, 09:16
Школьники из Лобни поучаствовали в мастер-классах по кулинарии и плетению маскировочных сетей
Телеканал «360»
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Школьники Лобни присоединились к региональной «Неделе добрых дел». Она продолжила акцию «Доброе дело», которую объявили подмосковные школьники в начале специальной военной операции. Ребята написали письма бойцам на передовую, испекли для них пряники и сплели маскировочные сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Каждый год школьники собираются вместе, чтобы поддержать военнослужащих и старшее поколение. В этом году акция совпала с масленичной неделей, поэтому ребята испекли блины под руководством педагогов. Результат работы юных хозяек оценят участники «Активного долголетия». А расписанные имбирные пряники и печенье отправят в зону специальной военной операции.

Ребята постарше плели маскировочные сети. Они позволяют оставаться незамеченным для тепловизоров противника и применяются для маскировки бойцов, артиллерии, инженерных сооружений и военной техники.

Все подарки от лобненских школьников вместе с письмами волонтеры отвезут в сортировочный центр в Балашиху, откуда ценный груз доставят в зону специальной военной операции.

Школы Лобня Школьники
15 марта 2024, 08:58
Ученики школы № 1 в Красногорске научились плести маскировочные сети на «Неделе добрых дел»
Телеканал «360»
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«Неделя добрых дел» прошла в школе № 1 в Красногорске. Для старшеклассников провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Плести маскировочные сети для бойцов спецоперации ребятам помогали волонтеры с опытом. Чтобы изготовить сеть, необходимо следовать определенной схеме. Тогда изделие будет прочным и прослужит долго.

Школьники быстро втянулись в процесс и приступили к самостоятельной работе сразу после небольшого инструктажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел». Дети плели маскировочные сети, пекли пряники и писали письма бойцам СВО.

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Красногорск Школы Школьники
14 марта 2024, 20:45
Первый брифинг прошел в Центре общественного наблюдения в Одинцове
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В Одинцове прошел первый брифинг в Центре общественного наблюдения, который начал свою работу в четверг, 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

С 15 по 17 марта в ходе выборов президента в Подмосковье проголосуют порядка шести миллионов человека на более чем 3,9 тысячи избирательных участков. За ходом выборов будут следить порядка 150 наблюдателей из более 15 государств.

«Общественная палата Московской области на протяжении нескольких месяцев готовила наблюдателей, которые пойдут на избирательные участки с 15 марта. Она являются верифицированными, подготовленными и квалифицированными», - отметила первый зампред региональной ОП Татьяна Дмитриева.

Для легитимности и безопасности порядка 2668 участковых избирательных комиссий оснастили видеокамерами, которые начнут работу в режиме реального времени. Остальные покроют видеорегистрацией (1266 УИК и 61 ТИК). Часть из них подключат к специальному порталу для наблюдения.

«В Центре общественного наблюдения будем работать по обращениям, а также информации от групп разбора и наших наблюдателей. В случае возникновения разных ситуаций, сигналов из СМИ или избирательных участков проведем экспертную оценку», - добавил зампред Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Второй год под подряд прилегающие к территориальным и участковым избирательным комиссиям территории подключат к наблюдению системы «Безопасный регион». В настоящее время в ней уже задействовали порядка 119 тысяч видеокамер.

Свыше 850 тысяч избирателей в Московской области подали заявление на участие в дистанционном голосовании. Также порядка 250 тысяч жителей региона выбрали удобный для себя избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

В Общественной палате Подмосковья обратили внимание на то, что регион всегда был лидером по взаимодействию через различные электронные сервисы и электоральной цифровизации.

«На предыдущих выборах мы проверили электронное голосование, там понятный интерфейс. Буквально четыре шага, чтобы проголосовать и получить номер личного сертификата», - пояснила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти ОП Мария Большакова.

Большая часть участков находится в учреждениях здравоохранения, культуры и образования. Кроме того, в Московской области организовали 57 временных УИК, а также подготовили 320 резервных пунктов для голосования на случай непредвиденных ситуаций. Также голосование организовали в местах принудительного содержания граждан и исправительных центрах.

«В Московской области на сегодняшний день открыли 12 избирательных участков в системе ФСИН, из них 11 стационарных и один - выездной. Наша задача в том, чтобы каждый гражданин страны мог реализовать конституционное право», - заключил председатель общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 19:36
Артисты ансамбля «Созвучие» из ДК «Яуза» выступили в клубе «Активное долголетие» в Мытищах
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В клубе «Активное долголетие» в Мытищах выступил вокальный ансамбль «Созвучие» из дома культуры «Яуза». Гости вместе с артистами спели русские народные песни и испекли блины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мероприятие в клубе стало местом встречи разных поколений жителей Мытищ, которые погрузились в историю Масленицы. Участники группы «Созвучие» под руководством Ксении Галискаровой рассказали о традициях «среды-лакомки». В этот день тещи говили угощения для зятей и их родственников, проявляя при этом нежность и заботу.

Всех гостей познакомили с тонкостями приготовления блинов. Молодые волонтеры культуры из «ДоброЦентра» записали рецепты, чтобы поделиться ими и использовать в будущем.

Мытищи Активное долголетие Масленица

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