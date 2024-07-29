Подмосковье выиграло 5 медалей на соревнованиях за кубок России по плаванию

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Евгений Рылов занял первое место в дистанции на 200 метров на спине, а Александр Степанов - на 1,5 тысячи метров вольным стилем. Виктория Таранникова и Герман Зажирский завоевали серебро на 200 метров брассом и баттерфляем соответственно.

Женская команда в составе Валерии Егоровой, Татьяны Белоногофф, Дарьи Рогожиновой и Виктории Мироновой получила бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Напомним, ранее Александр Степанов победил на дистанции 800 метров вольным стилем, а Дарья Рогожинова завоевала золото на 400 метров комплексным плаванием и серебро на 200 метров комплексом.

Всего на Кубке России подмосковные спортсмены завоевали одиннадцать медалей: четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую. Соревнования проходили с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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