Подмосковье выиграло 41 медаль на всероссийском турнире по тяжелой атлетике
Подмосковные спортсмены выиграли 41 медаль на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Олимпийские надежды». Соревнования прошли с 5 по 8 октября в Москве.
Воспитанники «СШОР по тяжелой атлетике» выиграли на турнире 25 медалей. Это восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Еще 16 призовых мест заняти воспитанники муниципальных спортшкол.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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