Подмосковье выиграло 41 медаль на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

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Воспитанники «СШОР по тяжелой атлетике» выиграли на турнире 25 медалей. Это восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Еще 16 призовых мест заняти воспитанники муниципальных спортшкол.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».