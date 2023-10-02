Подмосковье выиграло 4 золота на чемпионате России по тхэквондо
Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре золота и три бронзы на чемпионате России по тхэквондо. Он прошел с 23 по 30 сентября в Майкопе.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые медали получили Идар Багов, София Мотлох, Елизавета Ряднинская и Милана Бекулова. Бронза досталась Валерии Скапроской, Камиле Гостенковой и Павлу Койко.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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