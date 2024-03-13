13 марта 2024, 09:46

Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
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Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по брейкингу. Они выиграли две золотые и две бронзовые медали. Турнир прошел в Архангельске 9 и 10 марта.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые награды получили Александр Бакарджиев и Мирослав Чернов. Бронзовые медали достались Веронике Никишиной.

Всего в соревнованиях участвовали свыше 450 спортсменов из 29 регионов.

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Спортсмены
12 марта 2024, 21:23
Масленичные программы запланировали у всех избирательных участков в Подмосковье
РИА «Новости»
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Выборы президента России в этом году совпали с Масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные масленичные программы, сообщил в своем Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в области 15, 16 и 17 марта будут работать более 3,9 тысячи избирательных участков и 36,3 тысячи сотрудников УИКа.

«Это самая большая в стране избирательная система. Спасибо всем учителям, врачам, работникам культуры и спорта, а также другим специалистам за их труд в эти дни», - отметил Воробьев.

По словам губернатора, работа с проведением дистанционного голосования, обработкой бюллетеней и мобильными избирателями требует регулярного совершенствования. Именно поэтому подмосковные специалисты постоянно повышают свою квалификацию, подчеркнул он.

Также Воробьев обратил внимание, что выборы президента совпали с Масленичной неделей, поэтому возле всех 3928 участков запланированы культурные масленичные программы и угощение блинами.

Губернатор добавил, что успел попробовать это традиционное масленичное блюдо, когда заезжал на избирательный участок № 1086 в ДиКЦ «Костино» в Королеве.

Выборы президента — 2024 Масленица
12 марта 2024, 18:41
Подмосковных предпринимателей научат правильно работать с самозанятыми сотрудниками
Unsplash
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Вебинар «Персонал. Как строить команду без боязни налоговой нагрузки» пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 марта. Мероприятие будет полезно тем, кто планирует подбирать персонал и привлекать самозанятых исполнителей.

Спикером выступит руководитель бухгалтерской аутсорсинговой компании Елена Чепелева. Она расскажет о существующих вариантах оформления сотрудников, а также даст практические советы и рекомендации, как оплачивать труд сотрудников легально и многое другое.

Вебинар пройдет в 14:00. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться до 17:00 18 марта по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Бизнес
12 марта 2024, 18:04
Еще 50 адресных табличек установили на фасадах домов в Подмосковье с начала года
Пресс-служба ГУСТ МО
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Таблички с указанием улицы и номера дома важны не только для жителей, но и для навигации экстренных служб. С начала года под контролем инспекторов ГУСТ Московской области на фасадах МКД появилось еще 48 указателей.

Работы провели в 22 городских округах. Больше всего обращений поступило из Подольска. Новые таблички появились на улицах Маштакова (дома № 4А и № 5) и Советской (дом № 22/49), на Революционном проспекте (дом № 13). В Климовске указатели установили на фасаде дома № 2к1 в Больничном проезде.

Если на доме нет адресной таблички, об этом нужно сообщить в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал ЕДС МО.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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ЖКХ
12 марта 2024, 17:57
Видеокамеры помогли устранить более 400 нарушений с переполненными урнами в Подмосковье с начала года
ГУСТ МО
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Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 417 случаев с переполненными урнами в Подмосковье с начала года. Все нарушения устранили.

В ГУСТ Московской области сообщили, что урны очистили в поселке имени Тельмана и на Лесной улице в Раменском, на 1-м Коммунистическом и 3-м Московском проезде в Домодедове, на улице Менделеева в Воскресенске и в других городских округах.

Найти нарушения помогли камеры «Безопасного региона». Управляющие компании оперативно устранили все замечания, чтобы избежать штрафов, выписанных в упрощенной форме.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы ЖКХ Мусор

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