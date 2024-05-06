Подмосковье выиграло 4 медали на соревнованиях по тхэквондо

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, соревнования провели среди юношей и девушек, юниоров и юниорок и мужчин и женщин. В первый день воспитанники Училища олимпийского резерва № 1 завоевали одно золото, два серебра и одну бронзу.

Победителем в своей весовой категории стал Иван Антипкин. Второе место заняли Хайбула Курбанов и Арам Мурадян. Бронзу получил Егор Шефато.

Соревнования прошли в Рязани с 3 по 6 мая.

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