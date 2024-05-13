Подмосковье выиграло 4 медали на соревнованиях по маунтинбайку
Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на международных и всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту памяти старшего тренера по маунтинбайку Игоря Герасимова. Они получили одно золото и три серебра.
Как рассказали в Минспорте региона, золото в возрастной категории 13-14 лет получил Алексей Гиманов. Серебро среди юношей 15-6 лет выиграл Кирилл Серяков.
Второе место также заняли Александра Ушакова и Даниил Осипов.
Соревнования прошли 12 мая в деревне Юкки Ленинградской области.
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