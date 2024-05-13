Подмосковье выиграло 4 медали на соревнованиях по маунтинбайку

Сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Сообщение о конфликте правоохранители получили во время патрулирования городских улиц.

На место происшествия также прибыли сотрудники регионального отдела полиции. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин. Как выяснилось, у семейной пары произошла ссора с двумя мужчинами, которые не найдя словесных аргументов, набросились на пострадавших с кулаками.

Что стало причиной конфликта пока неизвестно. Пострадавшие отправились в больницу, а нападавшие - в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

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