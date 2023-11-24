Подмосковье выиграло 4 медали на чемпионате России по перетягиванию каната

Читайте нас в:

Сборная Подмосковья взяла серебро на чемпионате России в категории до 720 килограммов. На соревнованиях за Кубок страны команда «Исток» из Фрязина в категории до 560 килограммов заняла второе место. Серебро также выиграли представители сборной Подольска - они выступали в категории до 720 килограммов.

​В весовой категории до 640 килограммов на третьем месте Кубка России расположилась команда «Мособлгаз» из Одинцова.

Напомним, соревнования по перетягиванию каната проходили с 17 по 20 ноября в Екатеринбурге. Участниками стали более 300 спортсменов из 13 регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».