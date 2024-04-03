Подмосковье выиграло 3 медали на всероссийских соревнованиях по сноубордингу

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Дмитрий Карлагачев победил в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди мужчин. Второе и третье место среди женщин заняли Полина Смоленцова и Виктория Пухова.

«Отметим, что в рамках соревнований Кубка России подведены итоги в общем зачете. Полина Смоленцова заняла третью позицию в дисциплине „параллельный слалом-гигант“, набрав в общей сумме 409 очков, а Дмитрий Карлагачев стал вторым с результатом 394 очка», - добавили в ведомстве.

Турнир будет проходить с 31 марта по 4 апреля в Сочи.

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