Подмосковье выиграло 3 медали на Спартакиаде по скоростному спуску на санях

Государственная ветеринарная служба Подмосковья считается одной из самых эффективных в России. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в «Интервью 360» рассказал о работе контакт-центра и вакцинации животных.

Вопрос безнадзорных животных держат на контроле в Московской области. Следить за бродячими собаками помогают камеры системы «Безопасный регион». Как только искусственный интеллект обнаруживает стаю, сигнал сразу же передают ловцам.

Проект планируют совершенствовать. Для этого необходимо научить нейросети определять собак с бирками - тех, кто уже прошел стерилизацию. Это позволит более четко идентифицировать безнадзорных животных.

Владельцам питомцев напоминают, что вакцинация кошек и собак обязательна. Процедуру следует проводить ежегодно. Сделать это можно как в ветклинике, так и в мобильных пунктах. Определить бешенство можно по следующим симптомам: животное агрессивно или, наоборот, пассивно, у него присутствует светобоязнь или водобоязнь, паралич языка. Летальность при бешенстве составляет 100%.

В Московской области действует уникальная программа по вакцинации диких животных. С помощью самолетов в Подмосковье распространяют 1,5 миллиона специальных приманок. Так, за пять лет случаи заражения животными бешенством снизилось с 200 случаев до 20 в год.

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Ежегодно контакт-центр принимает свыше 25 тысяч звонков. Около 20% жителей интересуют методики лечения животных и как оказать помощь питомцу. Владельцев собак и кошек также интересуют вопросы вакцинации. Ни одно обращение не остается без обратной связи. Самые серьезные вопросы Воскресенский рассматривает лично.