Подмосковье выиграло 3 медали на Спартакиаде по скоростному спуску на санях
Подмосковные саночники выиграли три медали на всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта. В копилке Московской области серебряная и две бронзовые награды.
По итогам выступлений в дисциплине «одноместные сани» среди женщин второе место заняла Дарья Олесик, на третьем месте расположилась Виктория Демченко.
Саночники Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов также взяли бронзу.
Ранее в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщали, что представители Подмосковья Виктория Демченко и Олеся Михайленко показали лучший результат в дисциплине «двухместные сани» среди женщин.
Всего на счету Московской области 11 наград - три золотые, три серебряные и пять бронзовых.
Спартакиада сильнейших спортсменов проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.
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