11 марта 2024, 14:31

Подмосковье выиграло 3 медали на соревнованиях за кубок России по шорт-треку

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные спортсмены завоевали три награды на соревнованиях за кубок России по шорт-треку. В копилке Московской области два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

Фаиля Аймалетдинова заняла второе место в забеге на тысячу метров. Она уступила лишь 0,07 секунды сопернице из Свердловской области.

​Среди мужчин на дистанции 1,5 тысячи метра бронзы удостоился Александр Шульгинов. ​В смешанной командой эстафете на две тысячи метров сборная Московской области оказалась второй.

Напомним, финал соревнований по шорт-треку проходил с 8 по 10 марта в Уфе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
11 марта 2024, 15:47
Медиков Подмосковья пригласили на литературный конкурс
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fsantreyd.ru%2Fupload%2Fstaff%2Fupload%2Fstaff%2Fvplate%2Fa
Читайте нас в: Google Новости
Блеснуть литературным талантом и побороться за денежный приз смогут врачи и медсестры из Подмосковья. В Минздраве региона рассказали о старте конкурса произведений на страницах «Медицинской газеты».

Принять участие в конкурсе могут участники Профсоюза работников здравоохранения России. Это врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники сферы здравоохранения с медицинским образованием. Присылать свои работы можно до 1 декабря. Члены жюри выберут сильнейших в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Патриотическое воспитание».

Победители получат дипломы лауреата и денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи конкурсы Образование
11 марта 2024, 15:44
Еще двое врачей Московского областного онкодиспансера стали кандидатами медицинских наук
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Два специалиста Московского областного онкологического диспансера стали кандидатами медицинских наук. Наталья Мищенко трудится в отделении опухолей головы и шеи № 8, а Марина Губенко — в отделении противоопухолевой лекарственной терапии № 9.

Наталья Мищенко окончила медицинский университет имени Сеченова. Свою профессию она выбрала еще в детстве, ведь мама - тоже врач.

«Тема моей диссертации достаточно актуальна, потому что рак пищевода на данный момент занимает восьмое место в мире по заболеваемости. В хирургии переходят к малоинвазивным методикам. Поэтому как для начинающих, так и для опытных коллег эта работа важна», - рассказала Наталья Мищенко.

Марина Губенко окончила медико-стоматологический университет имени Евдокимова, прошла практику в онкодиспансере и решила трудоустроиться в медицинское учреждение.

«Моя кандидатская диссертация была фундаментальная. На 70 образцах мелкоклеточного рака легкого мы изучали опухоли, ассоциированные с генами. Надеюсь, что в скором будущем откроются горизонты и для докторской диссертации», - рассказала Марина Губенко.

В Московском областном онкологическом диспансере работают 27 кандидатов медицинских наук, которые готовы делиться опытом со своими коллегами и будущими специалистами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
11 марта 2024, 15:38
Певец Паскаль выступил на Театральном катке в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Музыкальный исполнитель Павел Титов, известный под псевдонимом Паскаль, выступил в Химках. Бесплатный концерт для жителей прошел на Театральном катке.

Паскаль исполнил свои главные хиты, среди которых известная песня «Шелковое сердце».

«Сегодня мне повезло - я выступал на катке в Химках. Замечательные люди, каток, отличное настроение, атмосфера прекрасная. Мне кажется, Химки правильно делают, что создают такие катки - места, где люди собираются и могут пообщаться, покататься и даже послушать музыку вживую», - отметил исполнитель.

Театральный каток - это центральная ледовая площадка Химок. Там выступали Александр Ягья, певец и блогер Amirchik, Роман Луговых, а также музыкальные коллективы «Баян Микс» и «Лада Фолк».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Концерты Песни Музыка
11 марта 2024, 15:19
Свыше 70 школьников и студентов из Подмосковья примут участие в хакатоне во Фрязине
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Трехдневный хакатон для молодых программистов начался во Фрязине. Там собрались более 70 школьников и студентов со всего Подмосковья. Они разработают уникальные проекты в сфере высоких технологий.

Как рассказала руководитель ЦМИТ «Ноосфера» и представитель оргкомитета Алина Кармазина, хакатон продлится три дня. Участники разработают свои электронные устройства. Некоторые из них приехали со своей идеей, а некоторые будут реализовывать неизвестную ранее задачу.

«Собираются люди разного поколения, разных специализаций. Здесь есть 3D-моделисты, электронщики, робототехники, программисты. Объединяясь вместе в такую коллаборацию, они образуют команды и вместе креативят на протяжении всего хакатона», - поделилась она.

Участники создадут Telegram-ботов, роботов и многое другое. Как рассказала ученица фрязинской школы Вероника Хваткова, ее команда занялась разработкой бота для легкого поиска подходящей минеральной воды.

«Мы решили сделать чат бот, чтобы легче был найти минеральную воду, потому что некоторым людям нужна минеральная вода. Допустим, лечебная или столовая, и с помощью чат-бота будет легче определить, какая тебе нужна», - рассказала школьница.

В импровизированных лабораториях ребята в среднем проводят по 12 часов. Пройти путь от идеи до ее реализации необходимо за три дня, после чего разработку нужно представить на суд жюри.

После защиты проекта победители получат призы, а остальные доработают свои идеи в свободное от школы время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники Фрязино конкурсы

Новости по теме