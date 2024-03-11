Подмосковье выиграло 3 медали на соревнованиях за кубок России по шорт-треку

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Блеснуть литературным талантом и побороться за денежный приз смогут врачи и медсестры из Подмосковья. В Минздраве региона рассказали о старте конкурса произведений на страницах «Медицинской газеты».

Принять участие в конкурсе могут участники Профсоюза работников здравоохранения России. Это врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники сферы здравоохранения с медицинским образованием. Присылать свои работы можно до 1 декабря. Члены жюри выберут сильнейших в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Патриотическое воспитание».

Победители получат дипломы лауреата и денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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