Подмосковье выиграло 3 медали на соревнованиях за кубок России по шорт-треку
Подмосковные спортсмены завоевали три награды на соревнованиях за кубок России по шорт-треку. В копилке Московской области два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.
Фаиля Аймалетдинова заняла второе место в забеге на тысячу метров. Она уступила лишь 0,07 секунды сопернице из Свердловской области.
Среди мужчин на дистанции 1,5 тысячи метра бронзы удостоился Александр Шульгинов. В смешанной командой эстафете на две тысячи метров сборная Московской области оказалась второй.
Напомним, финал соревнований по шорт-треку проходил с 8 по 10 марта в Уфе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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