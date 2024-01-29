Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по конькобежному спорту

«Почта России» продолжает модернизацию и строительство отделений в Московской области. В этом году на территории региона планируется обновить 14 почтовых офисов и возвести четыре современных модульных отделения.

Отделения получат новые интерьеры, обновленные фасады, мебель и современное оборудование. Они также будут оснащены «уголками здоровья». Жители Московской области смогут получать все почтовые и финансовые услуги в современном и комфортном окружении.

Кроме того, в модернизированных офисах можно будет воспользоваться сервисами портала госуслуг, в том числе подтвердить или восстановить учетную запись.

Директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин рассказал, что для компании особенно важно то, чтобы каждый житель мог получить услуги высокого качества в комфортных условиях.

«Быстровозводимые почтовые отделения - хорошая альтернатива для небольших населённых пунктов», - подчеркнул Сергей Бритвин.

Новые модульные здания построят по технологии быстровозводимой конструкции, они появятся вместо устаревших зданий, где ранее располагались отделения.

В прошлом году «Почта России» отремонтировала 19 офисов в Московской области. 12 отделений обновили в рамках президентской программы, а семь из них отремонтировали за счет собственных средств компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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