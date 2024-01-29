Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по конькобежному спорту
Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в министерстве физической культуры региона.
В спринтерском многоборье золото взяла Дарья Качанова. Она победила на всех четырех дистанциях, а сумму ее очков официально зафиксировали как рекорд катка «Кузбасс», где прошли соревнования. Коллега Дарьи по команде Елена Еранина стала бронзовым призером турнира.
В классическом многоборье среди мужчин первое место занял Руслан Захаров. Представитель Московской области также установил рекорд катка среди мужчин на дистанции пять тысяч метров Чемпионат России по конькобежному спорту проходил в городе Кемерово. Около 100 сильнейших конькобежцев из России и Белоруссии приняли участие в соревнованиях.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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