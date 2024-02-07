Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по гребному спорту
Подмосковные гребцы завоевали три медали на чемпионате России в дисциплине «гребля-индор». В копилке Московской области золотая и две бронзовые награды.
Среди женщин в категории «гребля-индор - легкий вес» на дистанции две тысячи метров лучшее время показала Мария Жовнер. Еще одна представительница Подмосковья Екатерина Костюхина заняла третье место.
Среди мужчин на этой же дистанции бронзу взял Михаил Арешкович. Напомним, чемпионат России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил в Москве со 2 по 4 февраля. В турнире принимали участие представители 15 регионов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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