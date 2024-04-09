Подмосковье выиграло 2 золотые медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Читайте нас в:

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка Александра Ушакова получила золотую медаль в гонке «короткий круг» среди женщин. Она также стала серебряным призером национального чемпионата в гонке «кросс-кантри».

В соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием» лучший результат показал Кирилл Серяков.

Турнир прошел 6 апреля в Краснодарском крае.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».