Подмосковье выиграло 2 медали на турнире по пляжному волейболу среди глухих
Представители Московской области заняли два вторых места на чемпионате и первенстве России по пляжному волейболу среди глухих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Подмосковье на соревнованиях представляли 11 атлетов. Наталья Трубова в паре с новосибирской волейболисткой Екатериной Карамышевой завоевала серебряную медаль чемпионата России. Тандем в составе Эвелины Печеркиной и Юлии Шаминой занял второе место в рамках национального первенства.
Напомним, всего за звание лучших боролось 39 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, а также из Московской, Калужской, Белгородской, Новосибирской, Воронежской и Тульской областей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».