Подмосковье выиграло 2 медали на турнире по пляжному волейболу среди глухих

Новый детский сад на 180 мест откроют в поселке Малаховка 2 сентября. Готовность учреждения проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В новом здании появятся группы, актовый и спортивный залы, бассейн. В детском саду будут обучать английскому языку. Около учреждения установят спортивное оборудование и оборудуют площадки для прогулок.

Строительный объект посетил глава Люберец.

«Новый детский садик на 180 мест на улице Свердлова в поселке Малаховка готовится к открытию. Еще недавно это было заброшенное здание, но в рамках государственно-частного партнерства инвестор преобразовал его в красивое и современное учреждение образования», - прокомментировал глава муниципалитета Владимир Волков.

Учреждение откроет двери для детей от 1,5 лет. Произойдет это уже 2 сентября.

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