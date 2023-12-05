Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве мира по боксу

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Всего на соревнованиях выступили 345 спортсменов из 51 страны. Кира Леонова из Подмосковья завоевала серебряную медаль турнира, а Ян Богданов - бронзовую.

Национальная сборная России стала обладательницей 16 медалей, семь из которых - золотые, две - серебряные и семь - бронзовые.

Первенство мира прошло с 23 ноября по 4 декабря в Ереване.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».