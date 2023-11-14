Подмосковье выиграло 17 медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмены Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта выступали в составе сборной России. Четыре золотые медали завоевала Виктория Казанцева. Награды высшего качества также получили Спартак Гаркуша и Илья Надеев.

Серебряные медали выиграли Владислав Качанов, Илья Надеев, Артем Великанов, Дмитрий Сидоров, Спартак Гаркуша, а бронзовые - Илья Надеев, Владислав Качанов и Дмитрий Сидоров.

Соревнования прошли в Казани с 9 по 14 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил на 40% увеличить зарплаты ведущих спортсменов и тренеров. По его словам, в условиях санкций и ограничений им приходится непросто, поэтому принято решение повысить оклад с 2024 года.

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