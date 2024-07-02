Подмосковье выиграло 13 медалей на первенстве России по легкой атлетике

Соревнования проходили среди юношей и девушек до 18 лет. ​По итогам командного первенства подмосковная сборная заняла второе место. В эстафете 4 по 400 метров первое место заняли Артем Курманов, Егор Гайдеров, Алексей Кравчук и Павел Вихор. На дистанции 800 метров равных не оказалось Елене Акимовой. Анастасия Пшеничная победила в барьерном беге на 100 метров, а Татьяна Юсова - в прыжках в длину. Первой в метании диска стала Алиса Махмутова, а в метании молота - Алена Бутенко.

Серебряные награды достались Павлу Вихору, Никите Шишимрову и Анастасии Шкуриной. Третьи места заняли Виктория Коренкова, Влада Саула, Марина Тихонова, Александра Морозова, Алексей Кравчук, Илья Дуров и Данила Пискарев.

​Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет проходило в Смоленске с 28 по 30 июня в рамках нацпроекта «Демография».

К сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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