Подмосковье выиграло 12 медалей на турнире по боксу памяти Олега Коротаева
Подмосковные спортсмены выиграли шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медалей на турнире по боксу памяти четырехкратного чемпиона СССР, призера чемпионатов мира и Европы Олега Коротаева. Соревнования прошли в Москве с 23 по 29 октября, в них участвовали 230 человек.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые медали получили Виктория Климова и Кристина Невмянова из Домодедова, Валерия Ветохина и Кирилл Торопцев из Ивантеевки, Игорь Баранов из Можайска, Давид Чайков из Химок. Второе место заняли Анастасия Соснова из Дмитрова и Кира Устимова из Клина, а третье - Маргарита Антошкина из Королева, София Титова из Люберец и Тигран Нахатакян из Химок.
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