Подмосковье выиграло 10 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

​Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, призер Олимпийских игр и чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь принес подмосковной сборной сразу две медали. Он занял первое место в синхронных прыжках с вышки высотой 10 метров, выступая в паре со спортсменом из Москвы Русланом Терновым, и получил бронзу по итогам одиночных прыжков с десятиметровой вышки.

Двукратная чемпионка Европы Кристина Ильиных победила в одиночных прыжках с метрового трамплина. Вместе с призером первенств мира и Европы Елизаветой Кузиной завоевала золотую медаль в синхронных прыжках с трамплина высотой три метра. А бронзовые медали получили Виктория Казанцева и Надежда Трифонова.

Победитель Игр Дружбы, призер чемпионатов и первенств России Виктория Казанцева принесла еще три медали подмосковной сборной. Она стала третьей в одиночных прыжках с десятиметровой вышки, а также получила в смешанных синхронных прыжках с вышки высотой десять метров. И еще одну серебряную медаль Виктория Казанцева выиграла в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, выступая с представительницей Москвы Екатериной Беляевой.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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