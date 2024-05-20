Подмосковье выделит выше 26 миллиардов рублей на модернизацию водоснабжения

«С 2018 года в регионе закрыли пять устаревших очистных сооружений, созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда, улучшена экологическая ситуация, достигнут показатель снижения объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод», - сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

По его словам, в 2023 году почти 95% жителей Подмосковья обеспечили качественной питьевой водой. В текущем году запланировано 119 мероприятий, в том числе 77 будут касаться водоснабжения, 42 - водоотведения.

Напомним, горячую воду начнут отключать в период с 20 мая по 31 августа, не более чем на 14 календарных дней. Узнать график отключения интерактивной карте коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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