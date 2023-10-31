31 октября 2023, 11:10

Подмосковье выделит свыше 50 миллиардов рублей на строительство садов и школ в 2024 году

Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
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Более 50 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ и детских садов в 2024 году. В планах — построить около 40 образовательных объектов, сообщили в Мособлдуме.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Подмосковье занимает лидирующую позицию по строительству школ и детских садов. В следующем году эта тенденция сохранится. Из регионального бюджета на эти цели выделят более 50 миллиардов рублей. На них построят около 40 объектов.

«В проекте бюджета региона на 2024 год на строительство школ мы предусмотрели более 47 миллиарда рублей и ещё порядка 7,5 миллиарда рублей - на возведение детских садов», - сказал он.

Брынцалов отметил важность сохранения высоких темпов строительства, чтобы обеспечивать жителей необходимой инфраструктурой. Эти работы находятся под контролем Мособлдумы.

«Наш регион активно растет, ежегодно все больше детей идут в школы и детсады, поэтому нужно обеспечивать необходимую социальную инфраструктуру, важно сохранять темпы строительства», - отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Школы Строительство Мособлдума Детские сады
31 октября 2023, 11:46
Балет «Щелкунчик» покажут на сцене музея Чайковского в Клину 10 декабря
Музей-заповедник П.И.Чайковского
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Театр «Русский балет» выступит 10 декабря на сцене музея-заповедника Петра Чайковского в Клину. Зрители увидят легендарный рождественский спектакль «Щелкунчик» в постановке Вячеслава Гордеева.

«Щелкунчик» - это главный новогодний балет России, который любят и взрослые, и дети. История о первой любви и открытии огромного мира чувств не оставляет зрителей равнодушными с 1892 года, когда в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера этого спектакля.

Гениальная музыка Петра Ильича Чайковского придает этой сказке особый смысл, а красочные декорации настраивают на волну любимых праздников.

Выступление «Русского балета» в Клину состоится 10 декабря. Подробности на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского. Задать вопросы можно по телефону: 7 (49624) 2-10-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

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Клин Спектакль Театры
31 октября 2023, 11:45
Музей в Клину подготовил концертную программу к 130-летию со дня смерти Чайковского
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского
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Музей-заповедник Чайковского в Клину подготовил особую программу ко дню памяти композитора. Там проведут концерт с участием студентов и преподавателей Академического музыкального училища.

В 1893 году 25 октября (6 ноября) в Санкт-Петербурге скончался композитор Петр Ильич Чайковский. В память о нем мемориальный музей в Клину ежегодно проводит особую программу. В этом году произведения композитора исполнят студенты и преподаватели Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории Чайковского. Со сцены прозвучат романсы, вокальный квартет «Ночь» и пьесы для фортепиано. Также для гостей подготовят экскурсии, а в завершение вечера ансамбль скрипачей Большого театра выступит с концертом «Приношение», в программу которого войдут произведения Римского-Корсакова, Рубинштейна, Мусоргского и других композиторов.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Клин Музеи
31 октября 2023, 11:41
Более 3,5 тысячи коммунальных машин обеспечат чистоту дорог Подмосковья зимой
Минтранс Подмосковья
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Подготовка коммунальной техники к зиме завершается в Подмосковье. В этом году чистоту дорог будут обеспечивать 3,5 тысячи самосвалов, погрузчиков и другой техники. Окончательный переход на зимнее содержание дорог намечен на начало ноября.

«Дорожный комплекс Подмосковья готов к зимнему сезону: в настоящее время завершается переоборудование спецтехники и подготовка 1,4 миллиона тонн противогололедных материалов. Также специалисты проверили готовность производственных баз», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Во время подготовки к зимнему периоду проверили готовность техники, процесс заготовки противогололедных материалов, а также состояние баз, зданий и помещений. В этом году в Подмосковье организуют около 300 мест для складирования снега.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги
31 октября 2023, 11:30
Около 100 женщин прошли обследование молочной железы на акции в онкодиспансере Балашихи
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Бесплатное обследование молочной железы прошли около 100 женщин в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. В день открытых дверей пациенткам сделали маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов.

После осмотра 15 женщин отправили на дополнительное обследование.

«Данное мероприятие проходит у нас ежегодно. Чаще всего к нам приезжают женщины, которые ранее не обследовались. Мы пообщались ответили на все вопросы и рассказали о лечении и профилактике данного заболевания. Очень важно проходить обследование, особенно женщинам с 40 лет», - сказал заведующий отделением молочной железы и кожи онкологического диспансера Владимир Курчаткин.

Специалисты дали ряд рекомендаций, чтобы защититься от рака молочной железы. Например, правильно питаться, каждый день бывать на свежем воздухе не меньше двух часов, заниматься спортом - особенно эффективно плавание. В течение рабочего дня можно делать разминку каждые 40-45 минут. Также важно проходить регулярные обследования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье модернизировали свыше 30 стоматологий и 50 детских поликлиник.

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Медицина Балашиха Онкология

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