Подмосковье выделит свыше 50 миллиардов рублей на строительство садов и школ в 2024 году

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Подмосковье занимает лидирующую позицию по строительству школ и детских садов. В следующем году эта тенденция сохранится. Из регионального бюджета на эти цели выделят более 50 миллиардов рублей. На них построят около 40 объектов.

«В проекте бюджета региона на 2024 год на строительство школ мы предусмотрели более 47 миллиарда рублей и ещё порядка 7,5 миллиарда рублей - на возведение детских садов», - сказал он.

Брынцалов отметил важность сохранения высоких темпов строительства, чтобы обеспечивать жителей необходимой инфраструктурой. Эти работы находятся под контролем Мособлдумы.

«Наш регион активно растет, ежегодно все больше детей идут в школы и детсады, поэтому нужно обеспечивать необходимую социальную инфраструктуру, важно сохранять темпы строительства», - отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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