05 апреля 2024, 11:13

Подмосковье выделит около миллиарда рублей на гранты IT-компаниям в 2024 году

Unsplash
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Различные меры поддержки предусмотрены для IT-компаний в Подмосковье. Так, в этом году на гранты представителям IT-сферы направят около миллиарда рублей.

«В условиях санкционного давления государство особое внимание уделяет поддержке и развитию IT-отрасли - ведь, без этого направления невозможно дальнейшее современное развитие экономики. Учитывая роль Подмосковья в IT-сфере страны, все возможные меры предоставляются и на уровне региона», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что на конец первого квартала 2024 года в реестре содержатся общие сведения о 414 верифицированных IT-организациях. IT-компании и производители компьютерной техники могут получать гранты при создании новых рабочих мест на выплату заработной платы и приобретение оборудования.

Помимо этого, в марте 2023 года Мособлдума приняла закон, по которому организации, приобретающие программное обеспечение у подмосковных разработчиков, смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Мособлдума
05 апреля 2024, 11:38
Первый корпоративный турнир по мини-футболу прошел в Солнечногорске
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Корпоративный турнир по мини-футболу прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. В нем приняли участие шесть команд из разных предприятий округа: «Сантехстрой», «Юко», «МЭТР», «Горсвет», «Юнирол» и Lateres.

Победу одержала команда «Горсвет». Остальные участники отмечены благодарственными письмами, а призеры получили кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Инициатором соревнований выступил Солнечногорский футбольный союз с поддержкой компании «Юко». Игры проводились по правилам мини-футбола: два тайма по 12 минут каждый.

Соревнования длились два дня. В первый день прошел групповой этап, где команды были разделены на две группы и сыграли между собой. По результатам групповых игр лучшие команды вышли в полуфинал, а затем - в финал.

«Приятно, что в нашем округе развитие спортивных направлений поддерживают коллективы крупных местных организаций. Уверен, что со временем к ним смогут присоединиться и другие предприниматели, что будет способствовать продвижению и популяризации данного спортивного формата», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортсмены Солнечногорск Футбол
05 апреля 2024, 11:37
Около 400 человек обучили работе с «Умной платежкой» в МФЦ Солнечногорска с начала года
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В многофункциональном центре Солнечногорска провели обучающее занятие для людей старшего поколения по использованию сервиса «Умная платежка». Всего с начала 2024 года обучение по получению электронных услуг и онлайн оплате ЖКУ прошли порядка 400 человек.

Специалисты многофункционального центра рассказали о трех способах онлайн оплаты коммунальных услуг: через приложение банка, «МосОблЕИРЦ» и портал госуслуг.

У цифровых сервисов много преимуществ: отсутствие комиссии, возможность получать бонусы и кешбэк, доступная история всех начислений и оплат. Рассчитаться за коммунальные услуги можно в любое время без очередей и траты времени на личное посещение центров. Специалисты помогают при необходимости установить приложение, зарегистрировать личный кабинет и разобраться, как им пользоваться.

«Московская область - в лидерах по внедрению цифровых услуг. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева на базе МФЦ проходит обучение для жителей: их знакомят с порталом „МосОблЕИРЦ“ и госуслуг. Люди узнают, как со своих смартфонов можно оплатить коммунальные услуги или записаться на прием. Также на территории городского округа работают мобильные офисы МФЦ, где каждый желающий может воспользоваться компьютером для получения госуслуг», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Занятия по использованию электронных ресурсов в МФЦ проходят еженедельно по согласованию с заявителями в удобное для них время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы. Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги».

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Солнечногорск МФЦ
05 апреля 2024, 11:36
Свыше 60 вопросов разобрали на выездном приеме администрации Солнечногорска в микрорайоне Тимоново
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Выездной прием администрации Солнечногорска с участием главы муниципалитета Константина Михалькова прошел в микрорайоне Тимоново. Жители разобрали с профильными специалистами 61 вопрос по разным темам.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Перед началом приема глава городского округа Константин Михальков встретился со старшими по домам, старостами и активистами микрорайона. Они обсудили развитие территории - состояние контейнерных площадок и работу общественного транспорта, а именно возвращение автобусов большого класса на маршрут № 25.

На встрече с депутатами и профильными специалистами администрации жители обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

«По каждому обращению дали подробные разъяснения, зафиксировали поручения. Отмечу, что сейчас Тимоново динамично развивается. В рамках президентских проектов и при содействии губернатора Андрея Воробьева здесь капитально отремонтировали стадион и культурно-досуговый центр, провели газификацию части деревни Тимоново, также в этом году будет благоустроена набережная озера Сенеж», - отметил Константин Михальков.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск
05 апреля 2024, 11:33
Аварийный дом на Центральной улице снесли в поселке Туркмен под Клином
Мособлархитектура
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Аварийный дом на Центральной улице в поселке Туркмен снесли под Клином. Он долгое время находился в ветхом состоянии.

Как рассказали в Мособларитектуре, площадь двухэтажного здания составляла около 400 квадратных метров. Оно было построено в 1958 году. Его территорию освободили и расчистили от мусора.

«Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2021 гг.“. После расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. Весной этого года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», - сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Позже администрация решит, как использовать освобожденную территорию.

Всего в Клину выявили 234 недостроя. Из них 158 уже снесли или привели в порядок.

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Клин Строительство

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