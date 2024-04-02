Подмосковье выделит около 115 миллионов рублей на создание мультимедийных библиотек в 2024 году

Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году Подмосковье направит около 115 миллионов рублей на создание модульных библиотек, главная черта которых - мультимедийность. Такие учреждения появятся в Лыткарине, Пушкино, Серпухове Рузе и других округах.

Модульные библиотеки - это не просто книгохранилище, а место притяжения культурной жизни города, некое арт-пространство, где проходят презентации книг, выставки и показы фильмов.

Сейчас жители Московской области могут воспользоваться цифровым сервисом. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru и получить электронный читательский билет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».