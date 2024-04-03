03 апреля 2024, 16:42

Подмосковье выделит миллиард рублей на новое оборудование для роддомов

Пресс-служба Минздрава МО
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Родильные дома и перинатальные центры Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели Подмосковье направит около миллиарда рублей.

«Закупим более 700 единиц нового медоборудования на миллиард рублей - аппараты ИВЛ, УЗИ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, аппараты установят в 12 медорганизациях, в том числе в больницах в Клину, Химках, Коломне и Видном. Напомним, что в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Роддома Больницы
03 апреля 2024, 17:07
Глава Подмосковья: банки до 15 апреля спишут кредиты у погибших в «Крокусе» и их родных
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Банки спишут кредиты у погибших в «Крокус Сити Холле» и их родственников до 15 апреля. Об этой договоренности сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сочувствую всем, кто в тот злополучный день потерял своих родных. Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников спишут. Это произойдет без отдельных обращений», - рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил врачей, которые помогали и продолжают помогают пострадавшим в теракте. Ранее он поставил задачу уделить внимание каждой пострадавшей семье и проявить заботу о тех, кто до сих пор находится в больницах.

«Мы всегда на связи, как и администрация Красногорска - чтобы откликнуться на любые проблемы, которые могут возникнуть», - добавил глава региона.

После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Количество жертв среди несовершеннолетних увеличилось до шести.

Роддома Больницы
03 апреля 2024, 17:01
Жители Мытищ сдали в экопункты более 650 тысяч пластиковых бутылок в марте
Медиасток.рф
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За прошедший месяц жители Мытищ сдали в фандоматы 670 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Среди лидеров по объемам собранного вторсырья в марте оказались Балашиха, Подольск и Красногорск.

За все время работы экопунктов «РТ-Инвест» удалось собрать 13 миллионов банок и бутылок, что равно 500 тысяч тонн перерабатываемых вторичных материалов. Из собранного производят новую продукцию: посуду, мебель, одежду, обувь и детали для автомобилей. Автоматы для сбора расположены в образовательных учреждениях, торговых центрах, парках и спортивных комплексах.

К программе уже присоединилось 75,5 тысячи человек, а на их счета начислено 65 миллионов баллов, которые можно тратить на покупки. Также есть возможность направить накопленные баллы на благотворительность в один из трех фондов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Мытищи Переработка Мусор
03 апреля 2024, 16:38
Новую школу откроют в микрорайоне Бабырино в Домодедове в 2025 году
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Новый корпус школы на 550 учеников построят в микрорайоне Бабырино в Домодедове. Его планируют открыть 1 сентяря 2025 года

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к фасадным работам. Всего на объекте трудятся более 90 человек и пять машин.

«Подрядчиком ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок и утеплению здания, устройству наружной ливневой канализации, монтажу систем отопления и сантехнические работы. Общая строительная готовность здания составляет 30%», - сказали в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортзал, библиотечный центр и другие помещения. На территории разместят стадион с легкоатлетическим сектором, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Общая площадь корпуса превысит 10 тысяч квадртных метров.

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Школы Строительство Город Домодедово
03 апреля 2024, 16:32
Производство сжиженного природного газа запустят в Кашире
Пресс-служба Мининвеста МО
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Компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» построит малотоннажный комплекс в Подмосковье. Так, предприятие сможет производить до 1,7 тонны СПГ в час. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что топливо будут использовать в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес

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