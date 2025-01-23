Подмосковье выделит еще 16 млрд рублей на запкупку техники для больниц

Как рассказали в региональном Минздраве, всего медучреждения получат почти 4,2 тысячи аппаратов для диагностики и лечения пациентов. Эту работы проведут по нацпроекту «Здравоохранение» и поручению губернатора Андрея Воробьева «Оснащение наших больниц современным оборудованием необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона», - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Новую медтехнику получат 72 больницы в Щелкове, Можайске, Ступине, Истре, Серпухове и других муниципалитетах.