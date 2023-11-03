Подмосковье выделит более 3,5 миллиарда рублей на поддержку педагогов в 2024 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в проекте бюджета будут предусмотрены средства для сохранения всех мер поддержки педагогов.

«В проекте бюджета Подмосковья на 2024 год на меры поддержки педагогов будет предусмотрено более 3,5 миллиарда рублей», - отметил спикер.

Брынцалов напомнил, что в Московской области действует система ежемесячных доплат за классное руководство. На эти цели в 2024 году направят около трех миллиардов рублей. Помимо этого, около 21 миллиона рублей направят на выплаты учителям и выпускникам по результатам ЕГЭ. На выплату единовременного пособия выпускникам, которые трудоустроились учителем, предусмотрено 22 миллиона рублей.

Спикер также заявил, что 600 миллионов рублей выделят на гранты общеобразовательным организациям с высоким уровнем достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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