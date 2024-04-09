Подмосковье выделит более 200 миллионов рублей на выплаты по соцконтрактам в 2024 году

«Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал „Госуслуги“ с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры», - отметил Владимир Путин.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, данная мера поддержки успешно зарекомендовала себя в Подмосковье. За год в Московской области заключили свыше 1,5 тысячи контрактов. Большая часть из них - с целью поиска работы, 581 - для открытия дела, 152 - на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключить соцконтракт можно не более чем на девять месяцев при поиске работы, на год - при осуществлении предпринимательской деятельности и на полгода - на преодоление трудных жизненных ситуаций. Размер выплат может достигнуть 350 тысяч рублей.

Чтобы оформить контракт, необходимо обратиться в отделении соцзащиты или в МФЦ. Сделать это можно и дистанционно - через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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