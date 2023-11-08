Подмосковье выделит 300 миллионов рублей на зарплаты школьных советников по воспитанию в 2024 году
Более тысячи ставок советников по воспитанию появится в школах Подмосковья в 2024 году. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 300 миллионов рублей.
Как рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась в прошлом году. Советники должны формировать у школьников уважительное отношение к окружающим, а также прививать им моральные ценности.
«Советники планируют и проводят различные воспитательные мероприятия, выстраивают партнерство с общественными детскими и молодежными организациями, вовлекают учеников школ во все социально-значимые проекты города, региона и страны», - отметила Самединова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».