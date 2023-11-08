Подмосковье выделит 300 миллионов рублей на зарплаты школьных советников по воспитанию в 2024 году

Энергетики завершили ремонт оборудования на подстанции, обеспечивающей Истру электричеством

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Энергетики закончили ремонт коммутационного оборудования на подстанции «Луч» в Московской области, снабжающей электричеством городской округ Истра. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов выполнял филиал «Россетей» - Магистральные электрические сети центра. Оборудование на подстанции обновили, чтобы повысить надежность центра питания, от которого зависит электроснабжение городского округа Истра, научных институтов и объектов историко-культурного наследия федерального значения.

Специалисты отремонтировали 19 единиц оборудования: высоковольтные масляные выключатели и разъединители. Работы шли на действующей подстанции, потребление электроснабжения в процессе не ограничивали.

Высоковольтные выключатели и разъединители - это основное коммутационное оборудование. При коротких замыканиях выключатели обесточивают поврежденные элементы сети, чтобы предотвратить технологические нарушения.

Разъединители применяют для создания видимого разрыва электрической цепи при ремонте и обслуживании электрооборудования. Также их используют для секционирования шин и переключения ЛЭП с одной системы шин на другую.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин ранее сообщил, что регион полностью подготовился к зиме. Территориальные организации ежегодно ведут активную работу по ремонту и обслуживанию электросетевого оборудования, отметил Самарин.