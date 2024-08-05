Подмосковье выделило свыше миллиарда рублей на субсидии для предпринимателей

«В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей», - уточнила Зиновьева.

По ее словам, победителя определят в конце августа. Напомним, в рамках субсидий предприниматели могут возместить до пяти миллионов рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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