Подмосковье выделило более 6 миллиардов рублей на развитие индустриальных парков и ОЭЗ в 2024 году

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Он отметил, что это инвестиции в будущее Подмосковья, обеспечивающие динамичное развитие региональной экономики Резидентам подмосковных ОЭЗ положены налоговые льготы. С их помощью они экономят до 30% от первоначального объема инвестиций при реализации проектов. Только в 2023 году резиденты особых экономических зон воспользовались налоговыми льготами на сумму почти три миллиарда рублей.

Льготы включают в себя налог на прибыль и на имущество, земельный и транспортный налоги, а также таможенные пошлины и НДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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