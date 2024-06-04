Подмосковье выделило 300 миллионов рублей на обустройство веломаршрутов в 2024 году

«В 2024 году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Будет обустроена „Дубнинская кругосветка“, которая соединит парки и достопримечательности города в единое пространство», - сообщил председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

По его словам, благоустроят и маршрут в Одинцове. Он будет проходить от микрорайона Трехгорка через вход в парк культуры имени Ларисы Лазутиной.

Новые веломаршруты будут проходить через окрестности Звенигорода, Клина, Серпухова, Дмитрова и Долгопрудного.

Так, маршрут «Клин звучит» будет начинаться у вокзала. Велосипедисты проедут по исторической части города с его главными достопримечательностями. Затем велодорожка постепенно уйдет с городских маршрутов в живописные парки с набережными и завершается у музея Чайковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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