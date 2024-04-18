Подмосковье выдало первый в 2024 году ИТ-грант

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, грантовая поддержка предпринимателей в ИТ-сфере служит двигателем развития информационных технологий в Подмосковье, поскольку помогает создавать новые рабочие места и привлекать высококвалифицированных сотрудников.

«Любая ИТ-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может поучаствовать в отборе заявок на гранты. До конца года планируем выдать не менее 20 грантов», - рассказала Куртяник.

Первой компанией, получившей грант, в этом году стала ООО «Амбрелла Альянс», которая создает решения для ритейла и промышленности.

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на зарплату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».