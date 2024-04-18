18 апреля 2024, 23:44

Подмосковье выдало первый в 2024 году ИТ-грант

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Первый в 2024 году грант в Подмосковье получила ИТ-компания, которая занимается разработкой приложений и оказывает консалтинговые услуги. Подать заявку на получение финансовой поддержки от региона можно до 20 ноября включительно на сайте госуслуг Московской области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, грантовая поддержка предпринимателей в ИТ-сфере служит двигателем развития информационных технологий в Подмосковье, поскольку помогает создавать новые рабочие места и привлекать высококвалифицированных сотрудников.

«Любая ИТ-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может поучаствовать в отборе заявок на гранты. До конца года планируем выдать не менее 20 грантов», - рассказала Куртяник.

Первой компанией, получившей грант, в этом году стала ООО «Амбрелла Альянс», которая создает решения для ритейла и промышленности.

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на зарплату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Деньги Технологии
18 апреля 2024, 23:48
Итоги субсидирования сельхозпроизводителей подвели в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные сельхозпроизводители подали 64 заявки на участие в отборе на предоставление субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предприниматели региона с начала апреля могли обратиться за финансовой поддержкой производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключили соглашения на субсидирование на более чем 410 миллионов рублей.

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», - рассказал Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
18 апреля 2024, 23:03
Акция «Библионочь» пройдет в библиотеках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдет в подмосковных библиотеках 19 и 20 апреля. Гостей ждут театральные композиции, поэтические этюды, а также множество интересных мастер-классов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Арт-центре Королева посетители увидят театральную постановку «Обращение к себе», поэтический этюд и концерт музыкальной школы «Практика струн».

В библиотеках Электростали пройдут театрализованные представления, мастер-классы, интерактивные программы по произведениям Александра Пушкина, а в центральной библиотеке Дмитрова гостей ждут викторины, мастер-классы, соревнования по сборке конструктора на скорость, дефиле в костюмах, концертные номера, историческая реконструкция и многое другое.

Интересные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления, также подготовили библиотеки Коломны, Сергиева Посада, Химок, Истры, Домодедова и других городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Дети Спектакль Фестивали
18 апреля 2024, 22:28
Акция «Бессмертный полк в автобусах» пройдет в Подмосковье
Региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области в преддверии Дня Победы пройдет акция «Бессмертный полк в автобусах». В этом году жители увидят портреты Героев Великой Отечественной войны на региональных маршрутах.

«2,5 тысячи портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая», - рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Акция пройдет в Подмосковье во второй раз.

«Мы благодарны жителям Московской области, которые уже передали истории и портреты своих семейных Героев в прошлом году. В этом году снова проведем акцию с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи Героев или откуда уходили на фронт участники войны», - пояснили в Мострансавто.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бессмертный полк Автобусы Великая Отечественная война
18 апреля 2024, 22:24
Судебные приставы Подмосковья провели семинар по алиментам
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Судебные приставы Подмосковья провели учебно-методический семинар на тему взыскания алиментов. В мероприятии приняли участие представители областной прокуратуры, органов соцзащиты, опеки и попечительства, регионального Минсоцразвития и Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Участники семинара обсудили самые проблемные вопросы, которые возникают при взыскании алиментных платежей и расчете задолженности.

Алиментные выплаты находятся на особом контроле судебных приставов Подмосковья.

«По итогам работы за первый квартал 2024 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 89,6%. С начала года судебные приставы Московской области взыскали алиментов на сумму порядка 617 миллионов рублей», - рассказал врио заместителя руководителя Главного управления службы судебных приставов Павел Кудряшов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Работа

Новости по теме