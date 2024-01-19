19 января 2024, 19:09

Подмосковье возглавило топ регионов по числу заявок экскурсоводов на всемирный фестиваль молодежи

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Завершился набор экскурсоводов для работы на всемирном фестивале молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Список лидеров по заявкам возглавила Московская область — анкеты от региона подали 320 специалистов.

«Команда программы „Больше, чем путешествие“ получила свыше пяти тысяч заявок от ярких профессионалов из 89 регионов России. Несмотря на то что „проводниками смыслов“ Всемирного фестиваля молодёжи могли стать представители индустрии туризма, студенты, блогеры и другие желающие от 18 лет, заявки присылали даже подростки», - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, все участники проходят серьезный отбор: предоставляют портфолио, пишут эссе, отвечают на вопросы в видеовизитке.

В январе для будущих гидов фестиваля стартовало обучение от программы «Больше, чем путешествие». По итогу отберут сотни лучших специалистов, которые и будут проводить экскурсии по восьми тематическим маршрутам на пяти языках.

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19 января 2024, 19:19
Жители Воскресенска отметили качество уборки мусора с контейнерных площадок
Светлана Плотникова
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Жители дома № 28 по улице Менделеева в Воскресенске отметили регулярный вывоз мусора. Они также поделились пожеланиями по улучшению контейнерной площадки.

В городском округе Воскресенск вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляет региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Мусор вывозят часто, у меня окно выходит на эту сторону, и я вижу процесс уборки мусора. Вокруг мусорной площадки тоже порядок люди наводят, это очень радует. Единственное, я бы еще над ней сделала крышу, как это делают в других городах», - рассказала жительница дома № 28 Татьяна Ковалева.

Во взаимодействии с управляющими компаниями и региональным оператором по вывозу ТКО акцент делается на то, чтобы все контейнерные площадки соответствовали санитарным требованиям и нормам, а дворы и общественные пространства оставались чистыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Воскресенск Мусор
19 января 2024, 18:35
Жительница деревни Большое Буньково попросила сделать скейт-площадку на встрече с представителями администрации
Ксения Пашуто
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Жители деревни Большое Буньково встретились с представителями администрации и обсудили актуальные проблемы. На встрече присутствовали глава Богородского округа Игорь Сухин, а также его заместители.

«У нас много проблем, но я обратилась с просьбой сделать скейт-площадку и площадку для отдыха. В деревне очень не хватает мест, где можно было бы собираться, отдыхать, общаться», - сообщила староста деревни Большое Буньково Галина Гайбург.

Для поселка Затишье наиболее остро стоит проблема транспортной доступности: до ближайшей остановки около пяти километров, а социальных автобусов практически нет. «Уже более 10 лет у нас нет сообщения с Ногинском. До ближайшей остановки – пять километров пешком, из них 2,5 – по Горьковскому шоссе, по обочине, которую даже не убирают», - поделилась жительница Татьяна Фокина. Глава территориального управления Буньково Юрий Субботинов пообещал взять решение проблем на контроль, а также отметил значимость подобных встреч, которые помогают наладить диалог с жителями. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Мусор
19 января 2024, 18:07
Свыше трех тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Этой ночью в купели в Мытищах окунулись свыше трех тысяч человек. В округе оборудованы четыре площадки для крещенских купаний.

Центральной локацией стало село Троицкое. Здесь вблизи Троицкого храма оборудовали сразу две купели. Также на месте установили праздничные декорации, теплые раздевалки и полевую кухню.

В округе организованы еще три площадки: около храма Архангела Михаила в деревне Сорокино, на Пяловском водохранилище рядом с Успенским храмом в деревне Витенево, а также в купели часовни Никольского храма в поселке Николо-Прозорово. Кроме жителей Мытищ, окунуться в прорубь и набрать святой воды в городской округ приезжали верующие из Москвы, ближайшего Подмосковья и других регионов страны.

«Атмосфера была благостной, приятной и дружелюбной. Все вокруг поздравляли другу друга с Крещением и говорили добрые пожелания. Мы приехали сюда семьей, чтобы окунуться и принять участие в Крестном ходе. Здесь очень красиво все оформили, находиться здесь одно удовольствие», - рассказала жительница Костромы Елена Рыжова.

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Мытищи Семья
19 января 2024, 17:49
Интеллектуальная игра для школьников ко дню рождения Подмосковья прошла в Мытищах
официальный сайт Мытищинского историко-художественного музея
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Интеллектуальный квиз «Регион 750», посвященный дню рождения Московской области, прошел в Мытищах. На нем школьники отвечали на вопросы о регионе.

Мероприятие прошло во дворце культуры «Яуза». Участие в квизе приняли девять команд школьников с 6 по 11 класс.

«В квизе были вопросы по истории, интересные факты, события, культурные и технические достижения нашего региона», - рассказала заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и социально незащищенными группами населения дворца культуры «Яуза» и ведущая игры Полина Тимофеева.

По итогам пяти раундов лучшей стала команда «Легион» из школы № 27, второе место забрали ребята из команды «Восход». Третьими стали ученики школы № 8.

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Дети Мытищи

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