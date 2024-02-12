Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни

При составлении рейтинга специалисты анализировали 66 показателей, отражающих фактическое состояние разных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере того или иного региона.

На основе этих индикаторов рассчитывался рейтинговый балл для оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования субъектов.

По итогам 2023 года первые позиции в списке заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. У столицы и города на Неве сводный рейтинговый балл при этом превышает 80 (при возможном диапазоне от 1 до 100), а у Подмосковья он вплотную приблизился к этому уровню, указало агентство.

По словам составителей рейтинга, эти три региона остаются в лидерах уже много лет, существенно опережая по сводному баллу других участников.

В первую десятку топа также включили Кубань, Татарстан, Ленинградскую и Калининградскую области, ХМАО, Ростовскую и Самарскую области. Попала в нее и Ростовская область, поднявшаяся с 15-го на девятое место. А вот Белгородская область с шестого места опустилась на 11-е.

Последние места в рейтинге заняли Калмыкия, Курганская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Ингушетия и Тува.

Ключевыми негативными факторами, по словам авторов рейтинга, стали невысокий уровень социально-экономического развития, довольно высокий уровень безработицы, а также отставание по доходам населения.