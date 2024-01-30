Подмосковье вошло в тройку лидеров по объему закупок у самозанятых в 2023 году

За период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по закону № 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей. В прошлом году наиболее популярными услугами самозанятых в системе закупок крупнейших заказчиков стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием.

«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок», - указал Александр Исаевич.

Он добавил, на территории Подмосковья регулярно проводятся семинары для самозанятых, чтобы как можно больше граждан становились поставщиками госкомпаний.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в прошлом году возглавила российская столица, на втором месте - Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Московская область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Среди них пенсионеры, а также семьи, в которых воспитываются дети со сложными диагнозами.

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