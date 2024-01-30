30 января 2024, 23:57

Подмосковье вошло в тройку лидеров по объему закупок у самозанятых в 2023 году

Unsplash
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Самозанятые в 2023 году предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на рекордные 7,2 миллиарда рублей. Это более чем в два раза превышает результаты прошлого года, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которая обеспечивает соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых.

За период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по закону № 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей. В прошлом году наиболее популярными услугами самозанятых в системе закупок крупнейших заказчиков стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием.

«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок», - указал Александр Исаевич.

Он добавил, на территории Подмосковья регулярно проводятся семинары для самозанятых, чтобы как можно больше граждан становились поставщиками госкомпаний.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в прошлом году возглавила российская столица, на втором месте - Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Московская область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Среди них пенсионеры, а также семьи, в которых воспитываются дети со сложными диагнозами.

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Самозанятые
30 января 2024, 23:33
Минтранс и ГУСТ Подмосковья получили право на эвакуацию неправильно припаркованных машин
Unsplash
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Полномочия по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей в Московской области перешли от федеральных органов власти к местным. Соответствующе соглашение утвердило правительство России.

Председатель комитета Мособлдумы по государственной власти и безопасности региона Александр Баранов заявил, что прошлогодний закон, разработанный Мособлдумой, послужил основой для принятия данного решения.

Ранее эвакуировать неправильно припаркованные автомобили могли только сотрудники ГИБДД, однако теперь право составления административных протоколов будет принадлежать сотрудникам Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если автомобиль неправильно припаркован на дворовой территории, ответственность возлагается на сотрудников Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Сотрудники будут запрашивать информацию о владельцах автомобилей у МВД.

«Благодаря этому решению, у властей региона появился инструмент, чтобы оперативно реагировать на жалобы наших жителей на неправильно припаркованные авто, которые зачастую перекрывают въезды во двор, мешают проезду экстренных служб», - подчеркнул Александр Баранов.

Данное соглашение между МВД и Московской областью будет действовать до 2033 года. Штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей, а полученные от штрафов средства будут направляться в бюджет Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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Мособлдума Машины Эвакуации
30 января 2024, 22:15
Аварийная служба жилых домов в Звенигороде организовала круглосуточную работу
Хавива Фонина
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Аварийная служба территориального управления многоквартирными домами Звенигорода АО «Одинцовская теплосеть» ежедневно обрабатывает до 10 заявок. Специалисты организовали круглосуточную работу в три смены.

Заместитель управляющего директора Юрий Кондратенков рассказал, что их структурное подразделение АО «Одинцовской теплосети» в Звенигороде обслуживает 117 домов.

«Диспетчерская служба звенигородского подразделения принимает вызовы круглосуточно, но сами работы проводим по мере срочности, и, если нужно, передаем по назначению в другие организации для устранения поломок», - подчеркнул Юрий Кондратенков.

Заместитель директора управляющей компании отметил, что вызовы незамедлительно обрабатываются аварийной бригадой. В случае, когда ремонтные работы не требуют немедленного вмешательства и могут быть отложены до утра, сотрудники аварийной службы выезжают непосредственно в дневное время - в течение рабочих часов.

В заключение он отдельно подчеркнул, что ни один из обратившихся жителей не остался без помощи. Все заявки были приняты в работу.

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Ремонтные работы
30 января 2024, 22:15
Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за дачу взятки
Unsplash
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев предостерег от дачи взяток должностным лицам. В случае вымогательства, он рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Владимир Головнев активно осуществляет правовое просвещение. В рамках этой деятельности были разработаны информационные материалы о том, что делать в случае вымогательства взятки.

Предоставление своевременного и добровольного заявления о таких случаях может не только избавить граждан от уголовной ответственности, но и помогает раскрыть преступление.

Вымогательства взятки - это требование должностного лица дать взятку или передать незаконное вознаграждение под угрозой причинения ущерба законным интересам гражданина или для предотвращения вредных последствий для его интересов. За взяточничество предусмотрена уголовная ответственность.

В случае, если у вас вымогают взятку, следует выслушать и запомнить условия, а затем незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В нем необходимо сообщить как можно больше деталей.

Если взятка вымогается сотрудниками правоохранительных органов, рекомендуется обратиться непосредственно в подразделение безопасности этих органов, которые занимаются пресечением преступлений, совершаемых их сотрудниками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области на ближайшее время.

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Преступления
30 января 2024, 20:51
Театр кукол «Огниво» в Мытищах стал лауреатом премии Федора Волкова за вклад в развитие искусства
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина стал лауреатом премии имени русского актера и театрального деятеля Федора Волкова. Творческий коллектив из Мытищ отметили за вклад в развитие театрального искусства.

Торжественная церемония вручения премии открыла отраслевой День министерства культуры страны на международной выставке-форуме «Россия». Награды победителям вручила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она подчеркнула значимость российского репертуарного театра, назвав его уникальным явлением.

Мытищинский театр «Огниво» является лауреатом, дипломантом и участником проекта «Культура малой Родины». Благодаря коллективу в округе появился фестиваль «Чаепитие в Мытищах» и театральная премия имени народного артиста России Станислава Железкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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