Подмосковье вошло в топ популярных направлений России для туристов на Новый год

На черноморские курорты приходится 35% от всех новогодних броней, на втором месте - Кавказские Минеральные Воды (11%). Далее идут Подмосковье и Беларусь (по 7%), а также Абхазия (5%). Данные представил национальный туроператор «Алеан».

«Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями в 2023 году - здесь и культурно-познавательный, и спортивный и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм», - уточнил вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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