23 сентября 2024, 11:11

Подмосковье вошло в топ по числу заявок на конкурс образовательной журналистики

Unsplash
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Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование», стартовавший 22 июля. Уже поступило более тысячи заявок из 79 регионов России. Наибольшей популярностью пользуются номинации: «Лучшее школьное сообщество в соцсетях», «Лучшее дошкольное сообщество в соцсетях» и «Лучший материал о работе педагогов».

Жюри будет оценивать проекты по таким критериям, как социальная значимость, достоверность и выразительность. Журналисты и индивидуальные авторы могут участвовать в 17 номинациях.

«В этом году появились две новые номинации - „Пушкинское перо“, учрежденное в год 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя, а также „Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи“», - прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

На данный момент лидерами по количеству заявок стали Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Педагоги, ведущие образовательную деятельность в соцсетях, могут участвовать в номинации «Наставник-просветитель». Помимо этого, ввели пять категорий для образовательных сообществ в соцсетях, включая дошкольные и педагогические вузы.

Все желающие смогут подать заявку на участие до 15 октября.

Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.

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Журналистика конкурсы
23 сентября 2024, 11:57
Жителей Подмосковья пригласили на «Цифровой диктант»
Unsplash
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Всероссийская акция «Цифровой диктант» поможет проверить знания в области современных технологий и сервисов. В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья рассказали, как принять участие в мероприятии.

Акция позволит определить уровень своих цифровых компетенций и провести анализ ошибок. Диктант проходит в формате онлайн-тестирования и включает задания, адаптированные под разные возрастные группы: для детей, подростков, взрослых и людей старшего возраста.

В структуру диктанта войдут пять блоков: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность». Проверить себя можно с 10 по 28 октября на платформе ЦифровойДиктант.рф.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Журналистика конкурсы
23 сентября 2024, 10:52
Более тысячи человек стали участниками велозаезда Gran Fondo в Рузе
Gran Fondo
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Более тысячи велосипедистов приняли участие в заезде Gran Fondo в Рузе. Это был пятый и финальный старт сезона в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На выбор участникам предложили три дистанции: 30, 50 и 96 километров. Старт и финиш трассы разместились перед зданием администрации Рузского округа, а стартовый городок - у Дворца водных видов спорта «Руза».

Руза считается «домашней» трассой Gran Fondo, где уже семь лет завершается велосезон. Первая гонка здесь состоялась в 2018 году и была приурочена к 690-летию города. В 2025 году проект отпразднует десятилетие.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье прошло пять заездов серии в Лотошине, Волоколамске, Серпухове, Ногинске и Рузе. С 2016 года в гонках приняли участие свыше 150 тысяч человек, а с 2023 года проект стал частью «Суперлиги Подмосковья» и реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте велозаездов Gran Fondo Russia.

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Спортсмены
23 сентября 2024, 10:31
Выставка картин местных художников открылась в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Выставка по итогам Борисовского пленэра открылась в Можайском культурно-досуговом центре. Художники представили 46 картин.

В Борисовском пленэре приняли участие 10 художников. Они изобразили пейзажи Можайска, села Борисово и его окрестностей, а также Вереи и Архангельского.

«Было приятно увидеть работы наших можайских художников, на которых они с такой любовью запечатлели красоту Можайской земли. Думаю, что выставка станет заметным событием в культурной жизни округа», - поделилась своими впечатлениями жительница Можайска Ирина.

На вернисаж приехали студенты Рузского губернского колледжа. Его преподаватель Гюльнара Хазиева провела для участников мастер-класс по керамике.

Выставка будет работать до 2 октября со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Крупская, дом № 1.

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Можайск
23 сентября 2024, 10:29
Благоустройство вблизи озера Южное в Черноголовке вышло на финальный этап
Телеканал «360»
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В Черноголовке продолжается благоустройство территории вокруг озера Южное. Здесь прололижи 11 километров пешеходных дорожек и велотрассу, сделали спортивные площадки и оборудовали пляж с шезлонгами.

Благоустроили более 20 гектаров территории, проложили 11 километров пешеходных дорожек. Отдельную трассу сделали для велосипедистов - зимой она станет лыжней.

«Основное пожелание жителей было в том, чтобы озеро сохранило свою природную составляющую. Вокруг лес, и его нужно было сохранить», - говорит эксперт развития наукограда городского округа Черноголовка Илья Винников.

Территорию условно разделили на три части. Первая - это пляж с шезлонгами, раздевалками, качелями и белоснежным песком. Вторая - тенистые аллеи с почти сотней лавочек, смотровые площадки у берега и амфитеатр. Третья зона - спортивная.

«Молодежь занимается на нашем озере спортом. У нас есть стадион и теннисный корт, сделаны волейбольные площадки, баскетбольная площадка, столы для пинг-понга установим», - отметил глава Черноголовки Роман Хожаинов.

Территория озера Южное готова на 95%. Осталось установить игровые элементы на детской площадке, на центральной поляне построить новую городскую сцену. Жители с удовольствием посещают место отдыха. Пока позволяет погода, на стадионе проходят уроки физкультуры, а участники клуба «Активное долголетие» занимаются скандинавской ходьбой. Вечером свободных мест у водоема не найти.

На протяжении всех дорожек установлены столбы освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Преобразилась территория озера благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделено 440 миллионов рублей.

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Благоустройство Черноголовка

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