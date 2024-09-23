Подмосковье вошло в топ по числу заявок на конкурс образовательной журналистики

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Жюри будет оценивать проекты по таким критериям, как социальная значимость, достоверность и выразительность. Журналисты и индивидуальные авторы могут участвовать в 17 номинациях.

«В этом году появились две новые номинации - „Пушкинское перо“, учрежденное в год 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя, а также „Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи“», - прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

На данный момент лидерами по количеству заявок стали Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Педагоги, ведущие образовательную деятельность в соцсетях, могут участвовать в номинации «Наставник-просветитель». Помимо этого, ввели пять категорий для образовательных сообществ в соцсетях, включая дошкольные и педагогические вузы.

Все желающие смогут подать заявку на участие до 15 октября.

Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.

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