Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по выплате компенсаций дольщикам

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Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что за полгода дольщики получили компенсации на общую сумму свыше 41 миллиарда рублей.

«Продолжаем работу по исполнению принятых наблюдательным советом Фонда развития территорий решений по защите участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В первом полугодии выплаты получили 10,6 тысячи граждан», - добавил Хуснуллин.

В пятерку регионов-лидеров по выплатам вошли Ленинградская и Ульяновская области, Ставропольский и Красноярский края, а также Подмосковье, где проблему удалось закрыть полностью. В июне губернатор Андрей Воробьев доложил об этом на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

С 2019 года выплаты в России получили уже 57,2 тысячи дольщиков. Сумма компенсаций составила 168,9 миллиарда рублей.

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