Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по строительству жилья с 2021 года

Из общего объема почти десять миллионов квадратных метров построили на участках, вовлеченных в хозяйственный оборот и переданных застройщикам через аукционы ДОМ.РФ, около девяти миллионов - с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ и около 2,2 миллиона - с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

«Количество регионов, в которых ведется комплексное жилищное строительство при поддержке ДОМ.РФ, поступательно растет. Сейчас их уже 63. Действительно, наш подход - применение сразу нескольких механизмов стимулирования жилищного строительства - обеспечивает экономический рост в регионах и муниципалитетах», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Напомним, с 2021 года в новые квартиры переехали более 410 тысяч семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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