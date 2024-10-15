15 октября 2024, 13:57

Подмосковье вошло в топ-5 регионов по количеству предприятий со своими брендами

Медиасток.рф
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Московская область вошла в топ-5 российских регионов по количеству предприятий, развивающих свои бренды. Для поддержки и продвижения своей продукции создали программу «100% Подмосковье».

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, ведомство провело исследование по развитию собственных брендов в 89 регионах страны.

«Мы проанализировали формат регистрации знаков, количество компаний-участников, отраслевой разрез, региональные меры поддержки для компаний и другие параметры», - рассказала Илюшникова.

Она добавила, что создание таких брендов положительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса и экономику региона в целом. Бренд позволяет выделить продукцию, гарантировать ее качество и дает возможность людям поддержать местных производителей.

Программа «100% Подмосковье» помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции, привлекая инвесторов. Появившись в прошлой году, она мгновенно стала популярной. К ней уже присоединились свыше 900 региональных производителей.

«Это дает им возможность бесплатно продвигать свои бренды на тематических выставках-ярмарках, размещать товары на электронной витрине инвестпортала Подмосковья, пользоваться льготами в региональном фонде микрофинансирования и дополнительными баллами в конкурсе субсидий», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции Исследования Льготы Бизнес Экономика Поддержка предпринимателей в Московской области
15 октября 2024, 14:54
Певица из Старой Купавны стала лауреатом областного конкурса фольклорных солистов
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Ирина Третьякова из Старой Купавны успешно выступила на конкурсе фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Женщина стала лауреатом третий степени в номинации «Соло» старшая группа.

В культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялось открытие Московского областного открытого конкурса в рамках межрегиональных Ярковских чтений «Традиционная народная культура Средней России: сохранение и актуализация». Руководитель детской фолк-студии «Радогость» из Старой Купавны приняла участие в этом мероприятии.

Творческие коллективы и солисты из более чем 10 городов Московской области продемонстрировали свой талант и красоту русских песен, зарядив зал позитивом и хорошим настроением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Песни Богородский конкурсы
15 октября 2024, 14:54
Дни открытых дверей для школьников с ОВЗ прошли в колледже «Энергия»
Министерство образования МО
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В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове и Балашихе прошли дни открытых дверей для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Перед школьниками и их родителями выступили заведующие подразделениями, которые рассказали о структуре учебных заведений, специальностях и особенностях образовательного процесса. Мастера производственного обучения поделились информацией о возможностях трудоустройства для будущих абитуриентов, преподаватели провели мастер-классы и ответили на вопросы.

Желающие смогли попробовать свои силы в профориентационных мастер-классах. Студенты колледжа подготовили выставку рисунков и творческие номера, а в Реутове педагоги-наставники провели открытый мастер-класс по поварскому искусству.

В мероприятиях приняли участие более 50 школьников из специализированных учебных заведений Подмосковья.

«Результативность таких мероприятий не оценишь в точных цифрах, здесь другие критерии. Все ребята, присутствующие на дне открытых дверей, уходили с твердой уверенностью, что обучение в нашем колледже - это их мечта», - отметил директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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Реутов Балашиха Образование
15 октября 2024, 14:51
Первый городской женский форум открылся в Чехове
Телеканал «360»
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В Чехове впервые проходит женский форум. Более 50 жительниц городского округа приехали сюда, чтобы получить знания от продвинутого спикера, пообщаться с другими девушками и завести новые знакомства.

В планах на будущее у организаторов - только развитие. Практикой проведения подобных форумов они планируют делиться и с коллегами из других городов.

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«Наша цель наша - объединить женщин на одной коммуникативной площадке для развития и поддержки. Мы хотим создать такое сообщество, в котором любая женщина может прийти и приобрести знания, удовлетворить какие-то свои потребности, получить веру и поддержку», - рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.

Приглашенные спикеры рассказали участницам форума о том как сохранить свою личность и интересы в браке, укрепляя отношения с супругом, здоровье, а также о заблуждениях, которые мешают иметь счастливую семью.

Для гостей подготовили фуршет, поэтому еще до начала праздника они смогли получить положительные эмоции. «Нам помогли организовать этот праздник наши спонсоры, наши партнеры, и женщины здесь получат не только полезную информацию, но и уйдут обязательно с подарками», - заявила руководитель проектного направления чеховского отделения «Союз женщин России» Анна Андрюшина.

Семья Чехов Женщины
15 октября 2024, 14:51
Ветераны войск правопорядка поучаствовали в патриотическом мероприятии в Люберцах
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Межведомственное совещание по вопросам патриотического воспитания молодежи провели в Люберцах. В нем приняли участие ветераны общественной организации войск правопорядка, представители Русской православной церкви, казачьей общины и волонтерских организаций.

Встреча прошла на площадке возле храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.

Участники обсудили, как правильно воспитывать подрастающее поколение, прививая детям традиционные ценности, организацию и сбор гуманитарной помощи, а также наметили планы на следующий год.

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Люберцы Ветераны Молодежь

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