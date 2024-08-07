07 августа 2024, 19:34

Подмосковье вошло в топ-5 по количеству регистраций в конкурсе «Билет в Арктику»

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Подмосковье вошло в топ-5 по количеству регистраций на участие во втором сезоне конкурса «Билет в Арктику». Всего в состязаниях участвуют более 150 тысяч человек.

В конкурсе соревнуются молодые ученые и студенты из разных регионов России, но лидерами по количеству заявок наряду с Подмосковьем стали Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Победителей ждет поездка в составе научной экспедиции на Ямал.

Самые популярные тематические направления, которые выбрали участники, - «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы - и с точки зрения науки, и с точки зрения экономики. И как раз встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш», - рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Он добавил, что основная цель проекта - вовлечь молодежь в сферу научных исследований. Нагибин не исключил, что некоторые после поездки захотят связать свою профессию с освоением Арктики.

«Мы очень рассчитываем, что конкурсанты станут своего рода миссионерами развития арктических территорий», - добавил Нагибин.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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Исследования Ученые Арктика Студенты Экономика конкурсы Образование Наука
07 августа 2024, 20:16
Пушкинский театральный фестиваль посвятили 225-летию со дня рождения поэта
Пушкинский музыкально-драматический театр, Пушкинский г.о.
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Организаторы «Пушкинского театрального фестиваля — 2024» утвердили его программу. Мероприятие состоится на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха в Пушкино.

Как рассказали сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, состоится с 29 августа по 1 сентября. Его откроет театрализованное представление. Артисты прочитают со сцены отрывки из стихотворений поэта, покажут зарисовки из опер по его произведениям, а певцы Пушкинского музыкально-драматического театра, театров Москвы и Подмосковья исполнят романсы.

Гости фестиваля увидят премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» режиссера Дениса Кожевникова по одноименной повести Лескова, спектакль для детей в одном действии по мотивам сказок Пушкина «У Лукоморья», музыкальную комедию в двух действиях «Женитьба Бальзаминова». Это и многое другое ждут посетителей юбилейного мероприятия.

В дни фестиваля зрителей также ждут театрализованные исторические экскурсии «Здесь род поэта начинался. Места литературного Пушкино».

Генеральным информационным партнером Пушкинского музыкально-драматического театра выступает телеканал «360» Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Фестивали Пушкино
07 августа 2024, 20:08
Подлодка «Можайск» приняла участие в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Unsplash
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В этом году подводная лодка «Можайск» гордо представила Можайский округ на параде, посвященном Дню Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Это событие вновь напомнило о тех, кто стоял у истоков присвоения имени священного города русских этой мощной боевой единице.

Идея назвать одну из новых российских подводных лодок в честь Можайска принадлежит ветеранам военно-морского флота Владимиру Геннадьевичу Смирнову и Юрию Сергеевичу Иванову. Присутствуя на церемонии спуска на воду подлодки «Владикавказ» в 2014 году они решили, что имя Можайска должно быть увековечено на флоте. С соответствующей инициативой они обратились к Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Королеву.

В результате, подводной лодке проекта 636.3 для Тихоокеанского флота присвоили имя «Можайск». По традиции морского флота, у каждого военного корабля должны быть крестный отец или крестная мать. Крестной матерью дизель-электрической подводной лодки «Можайск» стала Екатерина Юрьевна Богдасарова - руководитель Благотворительного фонда «Исток» и председатель Московской областной региональной Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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Праздники Военные Можайск
07 августа 2024, 19:46
Сотрудники ГАИ Одинцова напомнят пешеходам правила дорожного движения
Медиасток.рф
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Акция «Пешеход» пройдет на дорогах Одинцовского округа с 5 по 11 августа. Автоинспекторы напоминят жителям о безопасности и раздадут листовки с правилами поведения на дороге.

Анализ аварийности на автодорогах Подмосковья показывает рост количества ДТП, связанных с наездами на прохожих. Цель акции - предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.

Основными нарушениями пешеходов являются пересечение дороги в неположенном месте, неожиданный выход из-за транспортного средства и движение по проезжей части.

Полицейские напомнили о важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде. Они помогают водителям увидеть человека на расстоянии до 400 метров в темное время.

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Одинцово Дороги
07 августа 2024, 19:24
Пристройку к школе № 9 в Одинцове возведут в 2026 году
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Определен подрядчик на проектирование и строительство новой учебной пристройки к школе № 9 на улице Северная в Одинцове. Контракт заключен с «Инвестиционной строительной компанией „Родина“.

Новая пристройка к школе № 9 рассчитана на 550 учеников. Ее построят по госпрограмме Подмосковья за бюджетные средства.

Здесь появятся учебные кабинеты с мастерскими и лабораториями, актовый зал, библиотека с читальным залом, блок спортивно-оздоровительной группы. Также в пристройке разместят административные и технические помещения. Еще новое здание адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на прилегающей территории построят площадку для проведения мероприятий, зоны для отдыха и спорта. Основное трехэтажное здание школы № 9 рассчитано на 750 мест. Его общая площадь составляет 4,4 тысячи квадратных метров.

Сделать пристройку к школе планируют к 1 сентября 2026 года.

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Одинцово Дети Школы Строительство

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