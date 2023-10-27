Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных направлений для туризма в осенние каникулы
Московская область вошла в рейтинг самых популярных направлений для путешествий на осенние школьные каникулы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона со ссылкой на данные издания «Известия».
По словам турагентств, российские регионы лидируют среди направлений на осенние каникулы в этом году. На долю внутреннего туризма приходится четверть всех продаж. Самым востребованным оказался Краснодарский край. Далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Кавминводы и другие регионы.
В одном из туристических сервисов отметили, что спрос на туры на осенние каникулы вырос на 66% по сравнению с прошлым годом.
Ранее Министерство культуры и туризма Подмосковья запустило совместный проект с Москвой для разработки оптимальных маршрутов по двум регионам. Уже доступны готовые тематические туры, в том числе образовательные для школьников. Все они размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и туристическом сервисе RUSSPASS.
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